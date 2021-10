Six-Fours-les-Plages 83140 six-fours-les-plages Six-Fours-les-Plages, Var Sortie en bateau, découverte du littoral et visite guidée 83140 six-fours-les-plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Sortie en bateau, découverte du littoral et visite guidée 83140 six-fours-les-plages, 1 novembre 2021, Six-Fours-les-Plages. Sortie en bateau, découverte du littoral et visite guidée

du lundi 1 novembre au vendredi 31 décembre à 83140 six-fours-les-plages

Explorez un patrimoine exceptionnel maritime en Provence ——————————————————– Qui n’a jamais naviguer sur un **voilier** perd l’occasion de connaitre le sentiment de bonheur et de la découverte des grands espaces. Avec le vent qui pousse les voiles et fait décoller le bateau c’est un moment ineffable de plaisir. **Balade en mer et visite commentée**, découverte par la mer des magnifiques paysages de notre littoral de Marseille à la Côte d’Azur sous la houlette d’un guide de la mer, sur votre route l’archipel du Frioul, le parc national des Calanques, l’île des Embiez les îles d’Or avec Porquerolles, Port Cros etc… Pourquoi un voilier ? pour l’enrichissement personnel pour la convivialité et le partage parce que c’est un mode de propulsion écologique parce qu’appréhender l’espace vent est une expérience fabuleuse pour s’oxygéner, décompresser [MY SAIL CROISIERE MEDITERRANEE](https://www.my-sail.net) Sur réservation – Accueil jusqu’à 12 personnes – départ tous les jours [https://youtu.be/GRN0736rPTQ](https://youtu.be/GRN0736rPTQ)

Sur réservation – Accueil jusqu’à 11 personnes – départ tous les jours

Explorer et découvrir le patrimoine Méditerranéen à travers ses paysages maritimes grandioses et son histoire 83140 six-fours-les-plages île des Embiez 83140 six-fours-les-plages Six-Fours-les-Plages Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T17:30:00;2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T17:30:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T17:30:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T17:30:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-07T09:00:00 2021-11-07T17:30:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T17:30:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T17:30:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T17:30:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T17:30:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T17:30:00;2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T17:30:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T17:30:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T17:30:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T17:30:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T17:30:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T17:30:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T17:30:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T17:30:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T17:30:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T17:30:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T17:30:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T17:30:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T17:30:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:30:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:30:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T17:30:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T17:30:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T17:30:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T17:30:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T17:30:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T17:30:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T17:30:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T17:30:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T17:30:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T17:30:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T17:30:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T17:30:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-12T09:00:00 2021-12-12T17:30:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T17:30:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T17:30:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T17:30:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T17:30:00;2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T17:30:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T17:30:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T17:30:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T17:30:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T17:30:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T17:30:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T17:30:00;2021-12-25T09:00:00 2021-12-25T17:30:00;2021-12-26T09:00:00 2021-12-26T17:30:00;2021-12-27T09:00:00 2021-12-27T17:30:00;2021-12-28T09:00:00 2021-12-28T17:30:00;2021-12-29T09:00:00 2021-12-29T17:30:00;2021-12-30T09:00:00 2021-12-30T17:30:00;2021-12-31T09:00:00 2021-12-31T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu 83140 six-fours-les-plages Adresse île des Embiez 83140 six-fours-les-plages Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 83140 six-fours-les-plages Six-Fours-les-Plages