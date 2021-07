Sarrewerden Sarrewerden Bas-Rhin, Sarrewerden Sortie en barque à la découverte des chauves-souris Sarrewerden Sarrewerden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sarrewerden

Sortie en barque à la découverte des chauves-souris Sarrewerden, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sarrewerden. Sortie en barque à la découverte des chauves-souris 2021-07-08 – 2021-07-08

Sarrewerden Bas-Rhin Sarrewerden EUR Au cours d’une balade nocturne en barque le long de la Sarre, venez découvrir les chiroptères : leurs moeurs, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Sortie à 20h. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue au 03 88 00 40 39. Places limitées. Tarifs: 12 €/adultes, 7 €/enfants de moins de 12 ans. Annulé en cas de pluie. À partir de 8 ans. Au cours d’une balade nocturne en barque le long de la Sarre, venez découvrir les chiroptères : leurs moeurs, leurs techniques de chasse au sonar et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Sortie à 20h. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue au 03 88 00 40 39. Places limitées. Tarifs: 12 €/adultes, 7 €/enfants de moins de 12 ans. Annulé en cas de pluie. À partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sarrewerden Étiquettes évènement : Autres Lieu Sarrewerden Adresse Ville Sarrewerden lieuville 48.92443#7.08157