Sortie en barque à fond plat : ornith'eau
Sarrewerden

Sarrewerden

15 juillet 2022

2022-07-15 – 2022-07-15

Vous saurez tout sur les oiseaux d'eau, les hérons, grues, aigrettes, courlis et autres martins-pêcheurs n'auront plus de secrets pour vous. Une aventure à vivre en famille. Réservation obligatoire (places limitées) à l'Office de Tourisme de l'Alsace Bossue au 03 88 00 40 39. Adultes : 12 euros, enfant (-12 ans) : 7 euros. À partir de 8 ans. Sortie annulée en cas de mauvais temps.

