Sortie éco-citoyenne Josselin OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Josselin Catégories d’Évènement: Josselin

Morbihan

Sortie éco-citoyenne, 25 février 2023, Josselin OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Josselin. Sortie éco-citoyenne Parking de l’Aiguillon Josselin Morbihan

2023-02-25 – 2023-02-25 Josselin

Morbihan Josselin Une nouvelle session de la marche ou course à pied citoyenne revient à Josselin, un moment de partage mêlant activité physique et action citoyenne en ramassant mégots de cigarettes, papiers, bouteilles et canettes, etc… sur le chemin. A la fin de la session, Jocelyne Calas, de l’association Jardi Vert Cité, fera une intervention sur l’impact des déchets sur l’environnement. Rendez-vous à 14h au parking de l’Aiguillon (près du kiosque et des jeux pour enfants) – Durée : 1h30 – Gratuit – Matériel fourni : masques, gants, sacs. Inscription appréciée en mairie au 02 97 22 24 17 ou mairie@josselin.com . A 14h. mairie@josselin.com +33 2 97 22 24 17 Josselin

dernière mise à jour : 2023-02-20 par OT PLOERMEL – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’Évènement: Josselin, Morbihan Autres Lieu Josselin Adresse Parking de l'Aiguillon Josselin Morbihan OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Ville Josselin OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Josselin lieuville Josselin Departement Morbihan

Josselin Josselin OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Josselin Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/josselin ot ploermel - destination broceliande josselin/

Sortie éco-citoyenne 2023-02-25 was last modified: by Sortie éco-citoyenne Josselin 25 février 2023 Josselin JOSSELIN MORBIHAN morbihan OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Parking de l'Aiguillon Josselin Morbihan

Josselin OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Josselin Morbihan