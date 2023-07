Tour de France – Ateliers Déco Vélos Sortie Ebreuil, route du Mercurol – Virage de Combat RD998 Ébreuil, 12 juillet 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Décorons nos vélos ensemble ! A l’occasion du Tour de France, venez participer à l’atelier de décoration de vélos offert par EBike Sioule. Que vous ayez vos vélos ou non, venez nombreux ! Nous avons tout le matériel. Défilé prévu dans l’après-midi..

2023-07-12 10:00:00 fin : 2023-07-12 12:00:00. .

Sortie Ebreuil, route du Mercurol – Virage de Combat RD998

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let’s decorate our bikes together! For the Tour de France, come and take part in the bike decoration workshop offered by EBike Sioule. Whether you’ve got your own bikes or not, come one, come all! We’ve got everything you need. Parade in the afternoon.

¡Decoremos juntos nuestras bicicletas! Coincidiendo con el Tour de Francia, ven a participar en el taller de decoración de bicicletas organizado por EBike Sioule. Tanto si tienes bici como si no, ¡ven todos! Tenemos todo el material necesario. Desfile previsto por la tarde.

Lassen Sie uns gemeinsam unsere Fahrräder dekorieren! Anlässlich der Tour de France können Sie an dem von EBike Sioule angebotenen Workshop zur Dekoration von Fahrrädern teilnehmen. Ob Sie Ihre eigenen Fahrräder haben oder nicht, kommen Sie zahlreich! Wir haben das gesamte Material. Parade für den Nachmittag geplant.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme Val de Sioule