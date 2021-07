Arandon-Passins Arandon-Passins Arandon-Passins, Isère Sortie E.N.S. : Peintres et Nature Arandon-Passins Arandon-Passins Catégories d’évènement: Arandon-Passins

Isère

Sortie E.N.S. : Peintres et Nature Arandon-Passins, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Arandon-Passins. Sortie E.N.S. : Peintres et Nature 2021-07-17 09:00:00 – 2021-07-17 12:00:00 Passins Etang de Roche Plage

Arandon-Passins Isère Arandon-Passins Venez participer à une promenade ponctuée de lectures de textes du peintre Auguste Ravier et autres poètes (Lamartine, Rousseau…) sur le thème de la nature, source d’inspiration au sein de nombreux tableaux au XIXe siècle. Prévoir des chaussures adaptées. morestel@tousauxbalcons.com +33 4 74 80 19 59 dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Arandon-Passins, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Arandon-Passins Adresse Passins Etang de Roche Plage Ville Arandon-Passins lieuville 45.69341#5.4738