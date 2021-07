Arandon-Passins Arandon-Passins Arandon-Passins, Isère Sortie E.N.S : Balade en vélo en famille Arandon-Passins Arandon-Passins Catégories d’évènement: Arandon-Passins

Arandon-Passins Isère Toutes et tous à vos vélos pour une découverte active de l’Espace Naturel Sensible de Save, entre lacs et forêts. Les vélos ne sont pas fournis : merci d’ apporter votre propre vélo, un casque, et de vérifier que les pneus sont bien gonflés. dernière mise à jour : 2021-04-07 par

Passins Etang de Roche Plage
Arandon-Passins
45.69341#5.4738