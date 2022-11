Sortie du livret CD du spectacle « Mikak, la fille de l’océan » au Café-Epicerie O p’ti Boneur à Botmeur. Botmeur Botmeur Catégories d’évènement: Botmeur

Finistère Botmeur Addes Botmeur vous présente son nouveau CD avec Katell Kloareg, Yann Foury et Fred Boudineau –

Sortie du livret CD du spectacle « Mikak, la fille de l’océan » à Botmeur le dimanche 27 novembre à 15h au bar asso o p’ti boneur avec présence des artistes et goûter chanté et conté.

Idéal comme cadeau de noël

Vente auprès d’Addes Botmeur à partir du 22 novembre 2022, demande par tel au 02 98 99 66 58 ou par message messenger. +33 2 98 99 66 58 Botmeur

