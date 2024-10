Sortie du Livre Walls and Sounds Des murs et des sons Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, samedi 19 octobre 2024.

Sortie du Livre Walls and Sounds Des murs et des sons Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

A l’occasion de la sortie du livre de Camille Mochon, photographe concert vivant sur Cherbourg, intitulé Walls and Sounds Des murs et des sons, une soirée est organisée au Rade à Binch’ avec le beatmaker bordelais B-low.

Début : 2024-10-19 20:00:00

fin : 2024-10-19 23:00:00

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie Camgrollphoto@gmail.com

