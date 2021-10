Sortie du jeu Fabrikado #3 FUJI Ardepa, 15 octobre 2021, Nantes.

Sortie du jeu Fabrikado #3 FUJI

Ardepa, le vendredi 15 octobre à 09:00

Ce Fabrikado est le 3ème d’une série débutée en 2016. Pour chacun d’entre eux, l’objectif est de découvrir un bâtiment construit quelque part dans le monde, d’en faire la maquette et de le détourner en un jeu basé sur les particularités architecturales dudit bâtiment. **Fabrikado #3 FUJI s’inspire librement de l’école Fuji construite à Tokyo en 2007 et conçue par l’agence Tezuka architects**. Les maîtres-mots de cette école Montessori sont découverte, responsabilisation et autonomie des enfants. Le bâtiment, de forme ovale, s’articule autour de 3 arbres centenaires et transforme le toit en une cour infinie où les enfants peuvent se dépenser sans limite. En accord avec la pédagogie Montessori, le lien à la nature est favorisé : de grandes baies vitrées coulissent sur toute la longueur du bâtiment et les arbres s’invitent dans les classes. Le mobilier est entièrement modulable de manière à laisser les enfants librent de s’organiser comme ils le souhaitent sans être contraints par des cloisons ou des salles de classe trop définies. Quant à nous, **nous nous sommes inspirés de ces particularités pour transformer l’école Fuji en labyrinthe à bille !** Comme les enfants, la bille circule librement entre le toit, les espaces de travail, la cour… Et les parcours proposés sont l’occasion de découvrir le quotidien des écoliers japonais. [film de présentation](https://vimeo.com/533599094) Plus d’informations : [[https://www.boutique.lardepa.com/](https://www.boutique.lardepa.com/)](https://www.boutique.lardepa.com/) [[https://www.lardepa.com/fabrikado-3-fuji/](https://www.lardepa.com/fabrikado-3-fuji/)](https://www.lardepa.com/fabrikado-3-fuji/)

Fabrikado est en vente au tarif de 35€ (frais de port à 6€)

Ardepa 6 quai françois mitterrand, 44200 Nantes Nantes Loire-Atlantique



