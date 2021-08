Paris au cinéma à Paris et en province Paris Sortie du film EN ROUTE POUR LE MILLIARD, de Dieudo Hamadi – Au cinéma le 29 septembre 2021 au cinéma à Paris et en province Paris Catégorie d’évènement: Paris

**EN ROUTE POUR LE MILLIARD** – un film de **Dieudo Hamadi** Au cinéma le **29 septembre 2021** **SYNOPSIS** 1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema… font partie de l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par l’indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix. [[https://vimeo.com/482655870](https://vimeo.com/482655870)](https://vimeo.com/482655870) Site : [**enroutepourlemilliard.com**](https://enroutepourlemilliard.com/) **FICHE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE** Durée : 90 min International title : _**Downstream to Kinshasa**_ Auteur – Réalisateur : **Dieudo Hamadi** Image : Dieudo Hamadi Son : Sylvain Aketi, Dieudo Hamadi Montage : Hélène Ballis, Catherine Catella Mixage : Benoit Biral Production : Les films de l’Oeil Sauvage / Kiripifilms (RDC) Coproduction : Néon Rouge production (Belgique), Al Jazeera Documentary channel Avec le soutien de l’Aide aux Cinémas du monde (CNC – Institut français), TV5 Monde, RTBF, Région Sud PACA, Procirep Angoa, Fédération Wallonie Bruxelles, Taxshelter.be, Shelter Prod, Coopération belge au développement, ING, Idfa Bertha Fund, Scam Brouillon d’un rêve, Final Cut in Venice, Takmil ateliers de l’Atlas FiF Marrakech, Hot Docs Blue Ice Documentary Fund. Ventes internationales : AndanaFilms Distribution salles France : Laterit visa d’exploitation : 152 869 – * Un évenement annoncé dans l’**Agenda des sélections d’Afrisson.com** **-** 1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. au cinéma à Paris et en province Paris Paris Paris

