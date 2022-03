SORTIE DU CLUB DES AINES A ROCAMADOUR Gare SNCF de Montrabé, 30 juin 2022, Montrabé.

SORTIE DU CLUB DES AINES A ROCAMADOUR

Gare SNCF de Montrabé, le jeudi 30 juin à 07:45

### Programme : * 7h45 : départ de la gare SNCF de Montrabé * 10h30 : le Gouffre de Padirac est une cavité naturelle monumentale, parmi les gouffres plus emblématiques et le 1er site souterrain de France. L’orifice fait 35 mètres de diamètre et le gouffre plonge à 75 m de la surface du Causse. Au fond, à 103 m sous terre, coule la rivière de Padirac qui nous permettra une balade en barque unique au monde. (Accès possible au gouffre avec ascenseur). * 12h30 : déjeuner à Rocamadour avec menu du Quercy : Délice de canard au foie gras, confit de canard pommes caussenarde, pâtisserie de saison, ½ de vin et café. * 14h30 : visite libre de Rocamadour (accès en autocar par le belvédère) : Cité médiévale exceptionnelle dans la vallée de la Dordogne. Vous pourrez flâner dans les rues commerçantes ou visiter la Baslique Saint Sauveur, à l’UNESCO avec la Vierge Noire (accès possible avec ascenseur) * 17 h : retour

59 € – nombre de places limitées

visite du gouffre de Padirac et balades dans Rocamadour

Gare SNCF de Montrabé Allée de la Gare, 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T07:45:00 2022-06-30T19:00:00