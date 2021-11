Caen la bibi Caen, Calvados Sortie du calendrier 2022 de l’Encrage la bibi Caen Catégories d’évènement: Caen

**QUOI ?** Notre 10° calendrier sortira officiellement le samedi 04 décembre, lors d’une soirée qui se tiendra à la BIBI, à Caen ! **Le Titre ?** “sérigrapholoptère” **C’est où ?** à la Bibi, Place Guillouard 14000 CAEN. (l’ancienne bibliothèque municipale face à la mairie) C’est quand ? **Le samedi 04 décembre 2021, vers 18h (la Bibi sera ouverte à** partir de 14h, pour la boutique “C’est encore Noël” ) **Mais encore ?** Un calendrier magnifique et original réalisé par 15 artistes du collectif de l’Encrage, imprimé intégralement en sérigraphie, à la main, avec amour et fantaisie ! Le must-have de la fashionista pour les fêtes de fin d’année ! ;0) C’est l’occasion de passer une chouette fin de journée pour papoter, boire un coup, découvrir les objets de la boutique, écouter un mix entomologicomusical par Yann Fontbonne et… acheter un (ou plusieurs) calendrier(s) !!! Notre 10° calendrier sortira officiellement le samedi 04 décembre, lors d’une soirée qui se tiendra à la BIBI, à Caen ! la bibi place Louis Guillouard 14000 CAEN Caen Calvados

