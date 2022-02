Sortie d’observation des oiseaux de nos villages Surin Surin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

2022-03-12 09:30:00 – 2022-03-12 12:00:00

Surin Deux-Sèvres Surin Deux-Sèvres Organisée par les consom’acteurs, animée par le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, matinée autour de l’observation des oiseaux. Si vous en possédez, emmenez votre paire de jumelles. Des chaussures de marche seront recommandées. Parcours accessible aux poussettes et fauteuils roulants d’une distance d’environ 3 kilomètres.

