2022-04-10 07:45:00 – 2022-04-10 12:00:00

Flavignerot Côte-d’Or Flavignerot EUR 0 0 Animée par Dominique Crozier

Découvrez l’univers fascinant des chants d’oiseaux ! Intrigués, amateurs ou débutants,

cette sortie vous est spécialement réservée. C’est en groupe que l’on progresse ! Venez vous

exercer avec les oiseaux des pelouses et de la forêt aux environs de Flavignerot. RDV à 7 h 45

au parking de l’observatoire astronomique des Hautes-Plates à Corcelles-les-Monts.

