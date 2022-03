Sortie d’initiation aux chants d’oiseaux à Mâlain Mâlain Mâlain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

2022-05-22 07:30:00 – 2022-05-22 12:00:00

Mâlain Côte-d’Or Mâlain EUR Par Dominique Crozier

Intrigués, amateurs ou débutants, cette sortie chants d’oiseaux vous est spécialement réservée.

Venez vous exercer avec les oiseaux de l’Auxois. RDV à 7 h 30 au cimetière de Mâlain. Par Dominique Crozier

