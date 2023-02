Sortie découvertes des plantes sauvages comestibles et médicinales La Gacilly Catégories d’Évènement: La Gacilly

Morbihan Formatrice en herboristerie et Educatrice nature, Dame Nature mettra tous vos sens en éveil ! Vous allez observer, sentir, toucher, goûter, cueillir, et fabriquer des potions magiques ; vous allez reconnaître, transformer et cuisiner plantes sauvages médicinales et comestibles…

Partez en sortie pour découvrir les plantes médicinales de nos campagnes ou apprendre à reconnaître, sentir et goûter les plantes sauvages comestibles.

De 10h à 12h. Petite dégustation offerte. Réservation obligatoire. dame2nature@gmail.com +33 6 72 40 91 78 https://www.dame-nature.org/ La Gacilly

