Après 70 km en voiture, une randonnée de 8 km environ serpente selon un itinéraire sportif et romantique sous couvert forestier automnal. Elle passe par deux des principales cavités du massif de Fontainebleau qui seront visitées sous des angles historico-légendaires et technico-spéléologiques, teintés d’éléments géologiques et biologiques. Compter une journée de 9 à 18 h environ. Ouvert à tout public sauf P.M.R. (désolés) de 6 à 106 ans en “bonne santé”. Prévoir des vêtements confortables qui seront certainement salis voire un peu égratignés. Le matériel spécifique est fourni par le club. Pique-nique tiré des sacs personnels et pris en commun en milieu naturel. Un co-voiturage sera organisé. frais de carburant indemnisés.

inscription préalable indispensable, 20 euros comprenant la cotisation annuelle du club.

Petite randonnée pédestre en milieu forestier, sur sentier balisé sportif, avec découverte et initiation spéléologique dans des cavités semi-naturelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T18:00:00

Lieu fontainebleau Adresse Fontainebleau seine-et-marne Ville Fontainebleau