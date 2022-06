Sortie découvertePloumilliau surfe sur les vagues – Léguer en fête Ploulec’h Ploulec'h Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploulec'h

Sortie découvertePloumilliau surfe sur les vagues – Léguer en fête Ploulec’h, 16 juillet 2022, Ploulec'h. Sortie découvertePloumilliau surfe sur les vagues – Léguer en fête

Esplanade de la chapelle du Yaudet Le Yaudet Ploulec’h Côtes d’Armor Le Yaudet Esplanade de la chapelle du Yaudet

2022-07-16 14:30:00 – 2022-07-16 17:00:00

Le Yaudet Esplanade de la chapelle du Yaudet

Ploulec’h

Côtes d’Armor Promesse d’un bel après-midi le long de la plage de Ploumilliau ; Emprunter le sentier des douaniers pour rejoindre la balise de Poulmadoguen, gagner la mer à la découverte des harmelles, du parc à moules, du mur à marée et rejoindre par la baie de la vierge l’esplanade du Yaudet. 4 km avec un passage assez difficile sur rochers. Promesse d’un bel après-midi le long de la plage de Ploumilliau ; Emprunter le sentier des douaniers pour rejoindre la balise de Poulmadoguen, gagner la mer à la découverte des harmelles, du parc à moules, du mur à marée et rejoindre par la baie de la vierge l’esplanade du Yaudet. 4 km avec un passage assez difficile sur rochers. Le Yaudet Esplanade de la chapelle du Yaudet Ploulec’h

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploulec'h Other Lieu Ploulec'h Adresse Ploulec'h Côtes d'Armor Le Yaudet Esplanade de la chapelle du Yaudet Ville Ploulec'h lieuville Le Yaudet Esplanade de la chapelle du Yaudet Ploulec'h Departement Côtes d'Armor

Ploulec'h Ploulec'h Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploulech/

Sortie découvertePloumilliau surfe sur les vagues – Léguer en fête Ploulec’h 2022-07-16 was last modified: by Sortie découvertePloumilliau surfe sur les vagues – Léguer en fête Ploulec’h Ploulec'h 16 juillet 2022 Esplanade de la chapelle du Yaudet Le Yaudet Ploulec'h Côtes d'Armor

Ploulec'h Côtes d'Armor