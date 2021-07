Mackenheim Mackenheim Bas-Rhin, Mackenheim Sortie découverte ‘une cathédrale sur les terres israëlites du Ried’ Mackenheim Mackenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mackenheim Bas-Rhin Mackenheim EUR Promenade accessible à tous pour découvrir la patrimoine culturel et naturel du Ried de Marckolsheim.

Au programme : présentation de la cathédrale du Ried, découverte du cimetière israëlite et du sentier des castors, collation à l’auberge du Ried. Repas tiré du sac. Découverte du patrimoine culturel et naturel du Ried. +33 6 31 22 97 30 Promenade accessible à tous pour découvrir la patrimoine culturel et naturel du Ried de Marckolsheim.

dernière mise à jour : 2021-07-12

