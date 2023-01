Sortie découverte – Sur les traces de la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

2023-02-07
Maison de la Réserve
Labergement-Sainte-Marie
Doubs

2023-02-07 – 2023-02-07 Labergement-Sainte-Marie

Doubs 6 EUR Accompagné d’un guide, apprenez à lire dans les empreintes pour mieux connaître la faune du Haut-Doubs.

Tel un détective, partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Là une empreinte, là une cavité, un terrier… De découverte en découverte, apprenez à mieux connaître les espèces locales. Qui sait, peut-être qu’une d’entre elles se laissera observer ! Rendez-vous à 14h à la Maison de la Réserve – Pas de réservation

Durée de la sortie : 3h – Distance : 2,5 km

Sortie familiale à partir de 5 ans.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour.

Prévoir des raquettes en cas de neige.

Voiture indispensable pour se rendre sur le lieu de départ de la balade

