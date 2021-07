Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs, Labergement-Sainte-Marie Sortie découverte : « Plantes sauvages » Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Sortie découverte : « Plantes sauvages » Labergement-Sainte-Marie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Labergement-Sainte-Marie. Sortie découverte : « Plantes sauvages » 2021-07-08 – 2021-07-08 Maison de la Réserve 28 rue de Mouthe

Labergement-Sainte-Marie Doubs 6 EUR Partez à la découverte des plantes des milieux humides. Vous apprendrez à les observer et serez guidés dans la reconnaissance de différentes espèces.

La flore des milieux humides n’aura plus de secret pour vous ! Durée de la sortie : 3h – Distance : 2,5 km

Rdv à la Maison de la réserve.

Sortie familiale à partir de 8 ans. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Voiture indispensable pour se rendre sur le lieu de départ de la balade.

Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Maison de la Réserve 28 rue de Mouthe Ville Labergement-Sainte-Marie