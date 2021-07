Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs, Labergement-Sainte-Marie Sortie découverte – pistez la faune sauvage Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs Labergement-Sainte-Marie 10 EUR Tel un détective, partez à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Là une empreinte, là une cavité, un terrier… De découverte en découverte, apprenez à mieux connaître les espèces locales. Qui sait, peut-être qu’une d’entre elles se laissera observer ! Durée de la sortie : 3h – Distance : 2,5 km

Rdv à la Maison de la réserve.

Sortie familiale à partir de 5 ans.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour.

