Leuglay Leuglay Côte-d'Or, Leuglay Sortie découverte photo Leuglay Leuglay Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Leuglay

Sortie découverte photo Leuglay, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Leuglay. Sortie découverte photo 2021-07-19 – 2021-07-19 Maison de la Forêt 1 Ruelle de la Ferme

Leuglay Côte-d’Or Leuglay EUR 7 7 Balade proposée par le Club photo de la MJC Lucie Aubrac en partenariat avec l’Office de tourisme du Châtillonnais de 14h à 17h. Vous partirez à la découverte de la forêt accompagné par un animateur au rythme approprié pour y faire les clichés souhaités. Retour prévu à 16h pour partager les découvertes pour ceux qui le veulent. Chaussures de marche recommandées. Selon météo. Réservation obligatoire 00 33 (0)3 80 91 13 19. Nombre de places limité. Rendez-vous à la Maison de la Forêt. +33 3 80 91 13 19 Balade proposée par le Club photo de la MJC Lucie Aubrac en partenariat avec l’Office de tourisme du Châtillonnais de 14h à 17h. Vous partirez à la découverte de la forêt accompagné par un animateur au rythme approprié pour y faire les clichés souhaités. Retour prévu à 16h pour partager les découvertes pour ceux qui le veulent. Chaussures de marche recommandées. Selon météo. Réservation obligatoire 00 33 (0)3 80 91 13 19. Nombre de places limité. Rendez-vous à la Maison de la Forêt. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Leuglay Étiquettes évènement : Autres Lieu Leuglay Adresse Maison de la Forêt 1 Ruelle de la Ferme Ville Leuglay lieuville 47.81462#4.79241

Évènements liés