Sortie découverte Panorama sur la réserve naturelle Labergement-Sainte-Marie, jeudi 7 mars 2024.

Sortie découverte Panorama sur la réserve naturelle Labergement-Sainte-Marie Doubs

Au cours d’une balade ombragée jusqu’au belvédère des 2 lacs, prenez de la hauteur sur la Réserve naturelle nationale du lac de Remoray et régalez vos yeux de ce magnifique paysage.

Laissez-vous guider au fil du temps, depuis les origines du lac jusqu’à nos jours pour découvrir l’histoire de la réserve, les milieux naturels qui la constituent et les espèces emblématiques qui l’occupent.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve

Durée de la sortie 3h Distance 6 km

Sortie familiale à partir de 7 ans.

Prévoir des raquettes en cas de neige (prêt possible sur place).

Réservation conseillée.

Inscriptions et informations au 03 81 69 35 99. EUR.

Maison de la réserve

Labergement-Sainte-Marie 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@maisondelareserve.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:00:00

fin : 2024-03-07 17:00:00



L’événement Sortie découverte Panorama sur la réserve naturelle Labergement-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS