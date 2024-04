Sortie découverte Les petites bêtes du Havre Rue Maurice Leblanc Le Havre, mercredi 7 août 2024.

Sortie découverte Les petites bêtes du Havre Rue Maurice Leblanc Le Havre Seine-Maritime

Partez à la découverte des habitants de nos parcs et jardins et apprenez-en davantage sur les papillons, scarabées et autres petites bêtes qui y ont élu domicile. Vous découvrirez également comment ces animaux sont préservés grâce aux îlots refuges installés aux quatre coins de la ville.

Rendez-vous à l’entrée du Parc des Falaises, au croisement de la rue Maurice Blanc et de la CR 47

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 14:00:00

fin : 2024-08-07

Rue Maurice Leblanc Parc des Falaises

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

