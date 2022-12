Sortie découverte « Les oiseaux en hiver : comment les observer? » Arès, 4 janvier 2023, Arès .

Sortie découverte « Les oiseaux en hiver : comment les observer? »

Plan de baignade aménagé de St Brice Arès Gironde

2023-01-04 10:30:00 – 2023-01-04 12:30:00

Arès

Gironde

5 5 EUR Découverte et observation de différentes espèces d’oiseaux hivernants sur la conche de St Brice. Initiation à l’identification et observation des comportements pour favoriser l’observation.

Réservations obligatoires et information à l’Office de Tourisme d’Arès. Rendez-vous au plan de baignade de St Brice.

Découverte et observation de différentes espèces d’oiseaux hivernants sur la conche de St Brice. Initiation à l’identification et observation des comportements pour favoriser l’observation.

Réservations obligatoires et information à l’Office de Tourisme d’Arès. Rendez-vous au plan de baignade de St Brice.

+33 5 56 60 18 07 Office de Tourisme

Grégory Cassiau – Les Escapades

Arès

dernière mise à jour : 2022-12-26 par