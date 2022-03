Sortie découverte – Les insectes au jardin partagé Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Sortie découverte – Les insectes au jardin partagé Dinard, 4 mai 2022, Dinard.

2022-05-04

Dinard Ille-et-Vilaine Quoi de mieux pour découvrir des insectes dans leur environnement que d’aller sur le terrain ! En partenariat avec l’Association Bretagne Vivante et le Jardin Partagé de Dinard Pour apprendre à les reconnaître, L’ourse propose de partir à la découverte des insectes qui peuplent nos jardins et campagnes en explorant le jardin partagé en compagnie de Gaël Lechapt de l’association Bretagne Vivante. Informations pratiques : Tout public (à partir de 6 ans)

