Cieux Haute-Vienne Martinerie Cieux Haute-Vienne Cieux De 14h à 16h au Rucher An’imé – lieu-dit Martinerie. Tarif: 6€/personne ( gratuit – 2 ans). Sur réservation. Le Rucher An’imé : rucher.ane@gmail.com Qu’est-ce qu’une colonie ? C’est quoi la différence entre une abeille, un frelon, une guêpe? Combien y a t’il d’abeilles dans la ruche? Comment fabriquent elles la cire? la propolis ? le miel ? Pourquoi est-il important de protéger les abeilles???

Par l’observation d’une ruche (vide d’abeilles) et des ateliers venez trouver des réponses à toutes ces questions

Et mieux comprendre le rôle de l'abeille pour la biodiversité…suivi d'une dégustation de produits!

