Doubs 4 sabots, 2 cornes et 1 masque de Zorro. Aucun doute, vous êtes en face du chamois !

Connaissez-vous vraiment cet animal ? Laissez-vous accompagner par un guide à la rencontre du chamois, véritable funambule des montagnes. De découverte en découverte, peut-être aurez-vous l’occasion de le croiser au détour d’un chemin. Rendez-vous à 14h à la Maison de la Réserve – Pas de réservation

Durée de la sortie : 3h – Distance : 2,5 km

Sortie familiale à partir de 5 ans.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo du jour.

Prévoir des raquettes en cas de neige.

Voiture indispensable pour se rendre sur le lieu de départ de la balade. info@maisondelareserve.fr +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/ Labergement-Sainte-Marie

