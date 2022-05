Sortie découverte : La Réserve naturelle Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville Catégories d’évènement: Saint-Vigor-d'Ymonville

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville C’est la Fête de la Nature ! Que diriez-vous à cette occasion de découvrir un “petit” coin de nature niché au cœur de la Normandie ? La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine est une vaste zone humide de plus de 8 500 hectares, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, née de l’interaction complexe entre les éléments naturels, le fleuve, la mer et les activités humaines. La Maison de l’Estuaire vous invite à la parcourir, à l’occasion d’une balade guidée au milieu du marais. Rendez-vous à 9h30 à la Maison de la réserve – Salle Avocette. A partir de 7 ans

Durée : 2h30

Prévoir des bottes

Gratuit

