Sortie découverte « La chèvrerie des Pommeaux Blancs à La Versanne » Bourg-Argental

Loire

Sortie découverte « La chèvrerie des Pommeaux Blancs à La Versanne » 2021-08-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-18 Rdv OT Bourg-Argental (covoiturage) 18 place de la Liberté

Bourg-Argental Loire Bourg-Argental Direction Les Pommeaux Blancs où nous rencontrerons Evelyne, une éleveuse motivée. Elle possède 30 chèvres Massif Central, des chevreaux trop câlins et 7 hectares de broussailles en pentes.

Avec tout ceci, elle fabrique du bon fromage ! otbourgargental@wanadoo.fr +33 4 77 39 63 49 dernière mise à jour : 2021-08-06 par Office de Tourisme du Pilat

Bourg-Argental Adresse Rdv OT Bourg-Argental (covoiturage) 18 place de la Liberté