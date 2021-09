Asserac Maison des Arts 44410 Asserac Asserac Sortie découverte Grande Marée suivie d’une dégustation Maison des Arts 44410 Asserac Asserac Catégorie d’évènement: Asserac

du samedi 9 octobre au samedi 23 octobre

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, découvrez la culture des moules et des huitres au milieu des parcs à moules et parcs à huitres. Boucle d’environ 1 kilomètre. La visite sera suivie d’une dégustation. Prévoir bottes et vêtements chauds, appropriés à une marche dans l’eau. Sous réserve de conditions météorologiques favorables.

Maison des Arts 44410 Asserac Asserac

2021-10-09T12:30:00 2021-10-09T22:30:00;2021-10-23T12:30:00 2021-10-23T22:30:00

