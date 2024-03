Sortie découverte et nature « Laisse de mer » Parking Plage du Palandrin 56760 Penestin Penestin, vendredi 3 mai 2024.

Sortie découverte et nature « Laisse de mer » Sortie découverte nature animée par le Centre du Palandrin. Apporter coupe-vent et casquette. Découverte de l’importance de la laisse de mer et sa fragilité. Réalisation d’un land art sur la plage. Vendredi 3 mai, 10h00 Parking Plage du Palandrin 56760 Penestin Participation: 10,00

Sortie découverte nature animée par le Centre du Palandrin.

Apporter coupe-vent et casquette.

Découverte de l’importance de la laisse de mer et sa fragilité.

Réalisation d’un land art sur la plage.

