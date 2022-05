Sortie découverte en voilier

2022-06-18 – 2022-06-18 Paré à virer? Vous souhaitez découvrir la voile et ses sensations. Profitez de 2h de navigation pour tirer vos premiers bords et apprendre vos premières manœuvres.

Tarif 27€/pers. Sur réservation

A partir de 5 ans.

Sous réserve de changement ou d’annulation de la part du CNV. Sortie à 14:30. Prévoir de venir 15 minutes à l’avance.

dernière mise à jour : 2022-05-03

