Sortie découverte d’une cressonnière Saint-Germain-des-Essourts, dimanche 7 avril 2024.

Sortie découverte d’une cressonnière Saint-Germain-des-Essourts Seine-Maritime

L’association Alternatiba organise une matinée découverte d’une cressonnière à Saint Germain les Essourts le dimanche 7 avril à partir de 9h30.

Cet événement est basé sur le principe de l’entraide. Les propriétaires nous feront découvrir le lieu et son fonctionnement et en échange nous donnons un coup de main pour rendre le lieu plus vivant et aider des producteurs à s’installer.

Nous proposons de pique-niquer ensemble le midi (prévoir repas à partager) et ceux qui le souhaitent peuvent rester l’après-midi également.

L’association Alternatiba organise une matinée découverte d’une cressonnière à Saint Germain les Essourts le dimanche 7 avril à partir de 9h30.

Cet événement est basé sur le principe de l’entraide. Les propriétaires nous feront découvrir le lieu et son fonctionnement et en échange nous donnons un coup de main pour rendre le lieu plus vivant et aider des producteurs à s’installer.

Nous proposons de pique-niquer ensemble le midi (prévoir repas à partager) et ceux qui le souhaitent peuvent rester l’après-midi également. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07

Route du Pigeonnier

Saint-Germain-des-Essourts 76750 Seine-Maritime Normandie alternatiba_mde@protonmail.com

L’événement Sortie découverte d’une cressonnière Saint-Germain-des-Essourts a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin