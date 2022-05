SORTIE DECOUVERTE DU PATRIMOINE : POUILLY SUR MEUSE Pouilly-sur-Meuse Pouilly-sur-Meuse Catégories d’évènement: Meuse

Pouilly-sur-Meuse Meuse Pouilly-sur-Meuse Découverte de Pouilly-sur-Meuse : présentation du village, son histoire et ses monuments remarquables par François Vanderesse, le matin ; visite guidée à la côte du Châtillon par Dominique Landragin, puis traversée à nouveau du village pour se rendre au Marais des Sangsues et à la Noue des Pâtureaux, l’après-midi. Repas de midi tiré sur sac, dans une salle municipale. Sur réservation. Sortie organisée par la SNANM (Société des Naturalistes et Archéologues du Nord Meusien) et l’Office de tourisme Monts et Vallées de Meuse Sortie payante : 5€/ personne – gratuit pour les moins de 12 ans. Pouilly-sur-Meuse

