SORTIE DECOUVERTE DU PATRIMOINE : LION DEVANT DUN

Meuse

Lion-devant-Dun, 25 juin 2022

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25 22:00:00

Lion-devant-Dun Meuse Lion-devant-Dun Marche nocturne à la Côte Saint-Germain : départ au centre du village, puis promenade insolite jusqu’au sommet de la côte guidée par Dominique Landragin, avec lecture du paysage et observation du soleil couchant. Repas du soir tiré du sac, sur la côte (auberge espagnole). Descente aux flambeaux (à confirmer) pour une dégustation gourmande de produits locaux vers 23 h 30 à la salle des fêtes. Sur réservation (jauge de 100 personnes). Visite en partenariat avec la SNANM (Société des Naturalistes et Archéologues du Nord Meusien) et l’Office de tourisme Monts et Vallées de Meuse. Sortie payante : 5 €/personne – gratuit pour les moins de 12 ans Lion-devant-Dun

