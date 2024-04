Sortie découverte du littoral Veulettes-sur-Mer, jeudi 1 août 2024.

Sortie découverte du littoral Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Participez à une pêche magique pour découvrir les mondes marins et leurs légendes. Élise vous aidera à pêcher crabes et fées, les personnages de ses histoires…

RDV à 16h devant le casino de Veulettes-sur-Mer.

Animée par Entre Terre et Merveilles. Adapté aux familles, et aux personnes souffrant de handicap mental. Prévoir des bottes.

Participez à une pêche magique pour découvrir les mondes marins et leurs légendes. Élise vous aidera à pêcher crabes et fées, les personnages de ses histoires…

RDV à 16h devant le casino de Veulettes-sur-Mer.

Animée par Entre Terre et Merveilles. Adapté aux familles, et aux personnes souffrant de handicap mental. Prévoir des bottes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 16:00:00

fin : 2024-08-01

Parking du casino

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie

L’événement Sortie découverte du littoral Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre