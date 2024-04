Sortie découverte du littoral Clos des fées Paluel, mardi 27 août 2024.

Une balade pour en savoir plus et échanger sur l’aménagement du littoral, le paysage, le recul des falaises, les risques de submersion et les effets du changement climatique.

RDV au Clos des Fées, 24 chemin des falaises, Hameau de Conteville, à Paluel. A 9h30.

Animée par le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime.

Prévoir chaussures de marche.

Début : 2024-08-27 09:30:00

fin : 2024-08-27

Clos des fées 24 Chemin des Falaises

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie

