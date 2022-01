Sortie découverte du comptage des oiseaux des jardins Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Sortie découverte du comptage des oiseaux des jardins Dinard, 23 janvier 2022, Dinard. Sortie découverte du comptage des oiseaux des jardins Office de Tourisme de Dinard 2 Boulevard Féart Dinard

2022-01-23 – 2022-01-23 Office de Tourisme de Dinard 2 Boulevard Féart

Dinard Ille-et-Vilaine Découvrez les oiseaux des jardins dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité de la Côte d’Emeraude ! Avec le GEOCA et la communauté de communes Côte d’Emeraude, venez découvrir les espèces de passereaux présentes dans les parcs et les jardins du centre-ville de Dinard. La promenade s’adresse à tous les niveaux, les débutants sont bienvenus ! Rendez-vous devant l’office de tourisme de Dinard pour une balade en centre-ville. Prévoir un équipement adapté à la marche et à la météo ! La sortie découverte est en lien avec le programme national du comptage des oiseaux des jardins, prévu les 29 et 30 janvier 2022 en Bretagne et Loire-Atlantique. N’hésitez pas à participer à la sortie pour découvrir l’opération ! Dimanche 23 janvier 2022 – de 10h à 12h – Devant l’Office de Tourisme m.belec@cote-emeraude.fr +33 2 57 11 01 15 http://www.geoca.fr/participer/operation-oiseaux-des-jardins/ Découvrez les oiseaux des jardins dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité de la Côte d’Emeraude ! Avec le GEOCA et la communauté de communes Côte d’Emeraude, venez découvrir les espèces de passereaux présentes dans les parcs et les jardins du centre-ville de Dinard. La promenade s’adresse à tous les niveaux, les débutants sont bienvenus ! Rendez-vous devant l’office de tourisme de Dinard pour une balade en centre-ville. Prévoir un équipement adapté à la marche et à la météo ! La sortie découverte est en lien avec le programme national du comptage des oiseaux des jardins, prévu les 29 et 30 janvier 2022 en Bretagne et Loire-Atlantique. N’hésitez pas à participer à la sortie pour découvrir l’opération ! Dimanche 23 janvier 2022 – de 10h à 12h – Devant l’Office de Tourisme Office de Tourisme de Dinard 2 Boulevard Féart Dinard

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Office de Tourisme de Dinard 2 Boulevard Féart Ville Dinard lieuville Office de Tourisme de Dinard 2 Boulevard Féart Dinard

Dinard Dinard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/