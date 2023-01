Sortie découverte des zones humides en Haute Gironde Val-de-Livenne Val-de-Livenne Val-de-Livenne Catégories d’Évènement: Gironde

Val-de-Livenne

Sortie découverte des zones humides en Haute Gironde Val-de-Livenne, 3 février 2023, Val-de-Livenne Val-de-Livenne. Sortie découverte des zones humides en Haute Gironde Marcillac Val-de-Livenne Gironde

2023-02-03 14:00:00 – 2023-02-08 Val-de-Livenne

Gironde Val-de-Livenne EUR 0 La CCE, le smiddest et Natura 2000 vous proposent une sortie nature à la découverte de la richesse des zones humides à travers divers aspects : fonctionnement, flore et faune.

Réservation obligatoire. La CCE, le smiddest et Natura 2000 vous proposent une sortie nature à la découverte de la richesse des zones humides à travers divers aspects : fonctionnement, flore et faune.

Réservation obligatoire. Val-de-Livenne

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Val-de-Livenne Autres Lieu Val-de-Livenne Adresse Marcillac Val-de-Livenne Gironde Ville Val-de-Livenne Val-de-Livenne lieuville Val-de-Livenne Departement Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-de-livenne-val-de-livenne/

Sortie découverte des zones humides en Haute Gironde Val-de-Livenne 2023-02-03 was last modified: by Sortie découverte des zones humides en Haute Gironde Val-de-Livenne Val-de-Livenne 3 février 2023 Gironde Marcillac Val-de-Livenne Gironde Val-de-Livenne Val-de-Livenne, Gironde

Val-de-Livenne Val-de-Livenne Gironde