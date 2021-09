Chatillon-sur-loire Mantelot Châtillon-sur-Loire Sortie découverte des plantes sauvages comestibles sur l’Île à Gaston, site préservé faune/flore Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

Sortie découverte des plantes sauvages comestibles sur l’Île à Gaston, site préservé faune/flore Mantelot, 17 octobre 2021, Chatillon-sur-loire. Sortie découverte des plantes sauvages comestibles sur l’Île à Gaston, site préservé faune/flore

du dimanche 17 octobre au dimanche 21 novembre à Mantelot

Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles avec Nathalie Deshayes sur le site préservé de l’île à Gaston, avec dégustation.

Voir http://www.mercilaloire.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T11:00:00

