2022-04-09 07:30:00 – 2022-04-09 12:00:00

La Roche-en-Brenil Côte-d’Or La Roche-en-Brenil Côte-d’Or Par Kévin Giraudin, en partenariat avec l’association Hôtel de la Gare

Venez découvrir, visuellement et à partir de points d’écoutes, les oiseaux sur la commune de

La-Roche-en-Brenil au cours d’une balade naturaliste.

Inscriptions à contact@assohoteldelagare.fr

ou par téléphone au 06 75 58 77 74. L’adhésion (2 €) à l’association HdG sera demandée.

RDV à 7 h 30 à l’Hôtel de la gare au 2, quartier

