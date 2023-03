SORTIE DÉCOUVERTE DES INSECTES Thillot MEUSE ATTRACTIVITE Thillot Catégories d’Évènement: Meuse

Meuse Thillot 3 EUR Partez à la découverte des petites bêtes qui pincent, qui sautent et qui bourdonnent dans nos prairies. Trop souvent méconnues, elles font souvent peur. Pourtant elles nous rendent bien des services. Alors ? Criquet ou sauterelle ? Insecte ou araignée ? En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine, gestionnaire du site.

Inscription obligatoire. sorties@cpie-meuse.fr +33 3 29 87 36 65 http://cpie-meuse.fr/ Thillot

