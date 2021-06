Les Gets Les Gets Haute-Savoie, Les Gets Sortie découverte des hameaux des Gets en petit train Les Gets Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Gets

Sortie découverte des hameaux des Gets en petit train Les Gets, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Les Gets. Sortie découverte des hameaux des Gets en petit train 2021-07-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-07-31 19:00:00 19:00:00

Les Gets Haute-Savoie Les Gets EUR Bien assis dans le petit train, partez à la découverte des hameaux du village. Vous en profiterez pour admirer les beaux chalets et différentes vues du village. lesgets@lesgets.com +33 4 50 74 74 74 http://www.instagram.com/lesgetsofficiel dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme des Gets

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Gets Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Gets Adresse Ville Les Gets lieuville 46.16056#6.66945