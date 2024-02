Sortie découverte des champignons en forêt de Cerisy (avec cueillette) Maison de la forêt Montfiquet, samedi 21 septembre 2024.

Sortie découverte des champignons en forêt de Cerisy (avec cueillette) Maison de la forêt Montfiquet Calvados

Vous souhaitez découvrir les champignons ou approfondir vos connaissances sur la mycologie ? Suivez les guides de l’Association Mycologique du Cotentin lors d’une balade en forêt de Cerisy et découvrez la diversité des champignons d’une forêt normande. Enfants et adultes pourront alors s’initier à la mycologie ou perfectionner leur savoir. Ces sorties accompagnées, pleines de découverte et de bonne humeur, sont accessibles à tous.

Réservation obligatoire.

(3km/3h) Niveau 1

Maison de la forêt L’embranchement

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:30:00

fin : 2024-09-21 12:30:00



