Sortie découverte des arbres et des milieux humides, 12 juillet 2021

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : oui La Fédération des Amis de l’Erdre propose une sortie “découverte des arbres et des milieux humides” qui vous permettra la découverte de la biodiversité des bords d’Erdre.Au départ de la maison des associations du Port Boyer (80 rue du Port Boyer) 80 rue du Port Boyer Nantes

