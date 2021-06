Cerisy-la-Forêt Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt, Manche Sortie « Découverte des animaux » Abbaye Saint-Vigor Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Abbaye Saint-Vigor, le dimanche 18 juillet à 10:00

Sortie organisée par Les Amis de l’Abbaye de Cerisy en partenariat avec la Maison de la forêt, office de tourisme d’Isigny-Omaha.

Réservations recommandées, adultes 4 euros, enfants 2 euros.

Dimanche 18 juillet, Départ de l’Abbaye Saint-Vigor, à 10h. Durée 2h, tout public. Abbaye Saint-Vigor rue Des Sangles, 50680 Cerisy-La-Forêt Cerisy-la-Forêt Manche

2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00

