14h le 20 avril, 8h45 le 29 avril. Le temps d'une balade, quoi de mieux que de découvrir les richesses culinaires des algues que nous offre la mer. A travers cette sortie, Mélanie CHOUAN, guide nature, vous fera découvrir les différentes algues à marée basse et vous donnera des idées de recettes pour préparer au mieux vos repas ! A la fin de la sortie, réalisation d'un tartare d'algues et un livret de recettes vous sera offert. +33 2 44 84 56 56

